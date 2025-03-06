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Воспитанник «Спартака» Николай Рассказов допустил, что однажды может перейти в «Зенит»

Воспитанник «Спартака» Николай Рассказов допустил, что однажды может перейти в «Зенит»
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Воспитанник московского «Спартака» Николай Рассказов, ныне выступающий в составе самарских «Крыльев Советов», рассказал, что может допустить переход в санкт-петербургский «Зенит» в будущем.

— Ты говорил, что дерби с ЦСКА — принципиальная для тебя с детства заруба. А в «Зенит» ты бы перешёл?
— Здесь у меня нет ограничений. На уровне детских команд у нас в «Спартаке» и правда была вражда с ЦСКА. Там мне себя представить пока сложнее всего, хотя ничего не исключаю. Если такое предложение будет — посмотрим, но, наверное, это будет непросто, — приводит слова Рассказова Sport24.

27-летний Рассказов является воспитанником академии московского «Спартака». В январе 2023 года защитник перешёл в самарские «Крылья Советов». По данным СМИ, сумма перехода составила € 33 тыс. Также футболист успел поиграть в составе тульского «Арсенала» на правах аренды. За «Спартак» Рассказов провёл 86 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. В составе красно-белых футболист стал обладателем Кубка России.

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