Юра Мовсисян: счастлив видеть, что российские футболисты приезжают в МЛС

Бывший футболист «Спартака» Юра Мовсисян, ныне живущий в Америке, признался, что он рад видеть российских игроков в местной лиге МЛС. Напомним, сейчас в американском чемпионате из россиян выступают Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») и Магомед-Шапи Сулейманов («Канзас-Сити»).

«Также я очень счастлив видеть, что в МЛС приезжают и российские футболисты. Переход Миранчука в «Атланту» — большая сделка. Я играл против Алексея, когда он был намного моложе, и сейчас я счастлив видеть его здесь. Возможно, со временем ещё больше россиян будут приезжать в МЛС. Это очень хороший чемпионат, очень хорошая возможность для них. Поиграть с Месси или против него — шанс, который предоставляется один раз в жизни.

Мне очень грустно, что политика играет большую роль в футболе. Катастрофа, что политические события так сказываются на спорте и искусстве. Такого не должно быть. Ведь спортсмены или тренеры просто выполняют свою работу и никак не связаны с политикой. Я думаю, что сейчас Дональд Трамп может открыть больше возможностей. Действительно трудно понять, почему влияние политики на эти вещи настолько большое. Грустно это видеть. Сейчас мы говорим об «Атланте» и «Канзас-Сити», моём первом клубе. Наверное, у этих клубов свой, более свободный подход к этому. Я рад видеть это», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.