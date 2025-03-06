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Ненахов: «Локо» был бы на первом месте, если бы не потерял очки в двух матчах с «Химками»

Ненахов: «Локо» был бы на первом месте, если бы не потерял очки в двух матчах с «Химками»
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Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопрос об отсутствии трансферов клуба на вход в зимнее окно.

— То, что «Локомотив» не усилился зимой — это хорошо или плохо?
— Не думаю, что «Локомотиву» нужно было усиление. У нас команда хорошая, сильная и молодая. Просто потеряли очки с тем, с кем не должны были терять. Если бы с «Химками» в двух матчах не потеряли очки, то мы бы сейчас были на первом месте. Давайте будем думать, что у нас всё хорошо. Честно, я сам лично так считаю, — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).

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