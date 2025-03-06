Валерий Карпин раскрыл детали встречи с руководством «Спартака»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече со спортивным директором «Спартака» Фрэнсисом Кахигао. Они встретились и пообщались на матче 19-го тура РПЛ, в котором красно-белые обыграли «Оренбург» (2:0). Карпин раскрыл, о чём разговаривал с одним из руководителей московского клуба.

«Как прошла встреча с Кахигао? Мы познакомились на матче. Говорили о спартаковских ребятах – Денисове, Умярове, Литвинове и так далее… Кахигао делился впечатлениями о российском футболе и российской действительности. Мне интересны мнения Кахигао изнутри, так получим больше информации о кандидатах из «Спартака», — приводит слова Карпина «Советский спорт».

Напомним, Валерий Карпин в конце февраля 2025 года покинул пост наставника «Ростова». Он заявил, что хочет сконцентрироваться на работе в сборной России.