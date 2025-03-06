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Семак — о предстоящем матче с «Факелом»: с воронежцами ни одной команде не бывает просто

Семак — о предстоящем матче с «Факелом»: с воронежцами ни одной команде не бывает просто
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Игра состоится в субботу, 8 марта, и пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 14:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всем командам сложно играть с «Факелом», причём не только в Воронеже. За последние 15 игр, включая товарищеские, эта команда всего два-три раза проиграла, только дважды пропустила больше одного мяча. Это говорит о том, что команда очень дисциплинированна, организованна и физически готова очень хорошо», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров. Сине-бело-голубые набрали 40 очков. «Факел» — 15-й.

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