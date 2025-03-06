Юра Мовсисян: надеюсь, что мир и российский спорт вернутся к нормальной жизни

Экс-нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян высказался о политической ситуации вокруг России и российского футбола.

«Надеюсь, что ситуация с отстранением России разрешится. Что с президентом Трампом СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ, — Прим. «Чемпионата») закончится, и мир вернётся к нормальной жизни. И надеюсь, что российский футбол и спортсмены — на международную арену. Я молюсь, чтобы это прекратилось. Чтобы русские вернулись. Мы молимся каждый день за то, чтобы люди из России и Украины вернулись к нормальной жизни», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.