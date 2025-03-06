Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юра Мовсисян: надеюсь, что мир и российский спорт вернутся к нормальной жизни

Юра Мовсисян: надеюсь, что мир и российский спорт вернутся к нормальной жизни
Комментарии

Экс-нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян высказался о политической ситуации вокруг России и российского футбола.

«Надеюсь, что ситуация с отстранением России разрешится. Что с президентом Трампом СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ, — Прим. «Чемпионата») закончится, и мир вернётся к нормальной жизни. И надеюсь, что российский футбол и спортсмены — на международную арену. Я молюсь, чтобы это прекратилось. Чтобы русские вернулись. Мы молимся каждый день за то, чтобы люди из России и Украины вернулись к нормальной жизни», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Надеюсь, Россия ещё сыграет с США». Редкий разговор с Юрой Мовсисяном
Эксклюзив
«Надеюсь, Россия ещё сыграет с США». Редкий разговор с Юрой Мовсисяном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android