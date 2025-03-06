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Ненахов: при оптимальных условиях «Локомотив» может замахнуться на чемпионство

Ненахов: при оптимальных условиях «Локомотив» может замахнуться на чемпионство
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Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов полагает, что железнодорожникам по силам составить конкуренцию топ-командам РПЛ в борьбе за чемпионство.

«Сейчас у меня только командные цели. Как минимум, хотим попасть в тройку. Максимум, может быть, замахнуться на чемпионство. Но это совсем при оптимальном условии. Также можем побороться за Кубок. Посмотрим. Хотелось что-то выиграть в этом году», — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

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