Вратарь «Сокола» Косаревский заявил, что Сафонову по силам стать первым номером «ПСЖ»

Вратарь саратовского «Сокола» Пётр Косаревский считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов способен выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы и стать первым номером парижан. Косаревский выступал вместе с Сафоновым за сборную России до 17 лет.

— Ему возможно на дистанции подвинуть Доннарумму?

— Конечно. Зная Мотю, зная его любовь к футболу, зная его работоспособность, я думаю, что это по силам, конечно. И тем более хочу сказать, что с психологией у Моти тоже все в порядке, — заявил Косаревский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матвей Сафонов — воспитанник академии футбольного клуба «Краснодар». За чёрно-зелёных российский вратарь играл с 2017 по 2024 год. Летом прошлого года Матвей перебрался в «ПСЖ». В этом сезоне Сафонов провёл 11 игр за «ПСЖ», всего на счету вратаря шесть пропущенных мячей и шесть «сухих» встреч.