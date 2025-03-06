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Женская сборная России осталась на 27-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА

Женская сборная России осталась на 27-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА
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ФИФА на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг женских национальных команд. Сборная России сохранила 27-е место.

Рейтинг женских национальных команд ФИФА, 6 марта:

1. США — 2069,06;
2. Испания — 2020,6;
3. Германия — 2014,73;
4. Англия — 2008,98;
5. Япония — 2001,9;
6. Швеция — 1992,25;
7. Канада — 1986,46;
8. Бразилия — 1977,39;
9. Северная Корея — 1944,23;
10. Нидерланды — 1931,78.
...
27. Россия — 1704,61.

В феврале россиянки провели три товарищеских матча, обыграв Таиланд (3:1), Индию (2:0) и Иорданию (3:0).

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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