Игрок «Байера» Джака прокомментировал поражение от «Баварии» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Полузащитник «Байера» Гранит Джака высказался о поражении в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». «Байер» проиграл со счётом 0:3. В составе мюнхенцев отличились Гарри Кейн (дважды, один из них — с пенальти) и Джамал Мусиала. С 62-й минуты «Байер» играл в меньшинстве после удаления Норди Мукиэле.

«Мы пропустили быстрый гол, но потом достойно сражались. Был шанс сравнять счёт. Если бы забил Джереми [Фримпонг], результат мог быть другим. Затем ненужное удаление, которое не должно случаться на этом уровне, и два гола, которые поставили точку в этой игре», — приводит слова Джаки официальный сайт УЕФА.