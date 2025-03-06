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Игрок «Байера» Джака прокомментировал поражение от «Баварии» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Игрок «Байера» Джака прокомментировал поражение от «Баварии» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
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Полузащитник «Байера» Гранит Джака высказался о поражении в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». «Байер» проиграл со счётом 0:3. В составе мюнхенцев отличились Гарри Кейн (дважды, один из них — с пенальти) и Джамал Мусиала. С 62-й минуты «Байер» играл в меньшинстве после удаления Норди Мукиэле.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Кейн – 9'     2:0 Мусиала – 54'     3:0 Кейн – 75'    
Удаления: нет / Мукиэле – 62'

«Мы пропустили быстрый гол, но потом достойно сражались. Был шанс сравнять счёт. Если бы забил Джереми [Фримпонг], результат мог быть другим. Затем ненужное удаление, которое не должно случаться на этом уровне, и два гола, которые поставили точку в этой игре», — приводит слова Джаки официальный сайт УЕФА.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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