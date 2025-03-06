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Виктор Окишор: какое место займёт «Динамо» в этом сезоне РПЛ? Первое

Виктор Окишор: какое место займёт «Динамо» в этом сезоне РПЛ? Первое
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18-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор ответил на вопрос, какое место займут бело-голубые по итогам этого сезона Российской Премьер-Лиги. Также молодой хавбек рассказал, что готов сделать, если «Динамо» станет чемпионом России или выиграет Кубок страны.

— Какое место по итогам этого сезона РПЛ займёт «Динамо»?
— Первое.

— Решительно. Что готов сделать, если «Динамо» выиграет чемпионство или Кубок?
— Так, надо подумать. Нужно ведь что-то позитивное, чтобы шло на пользу, а не во вред. Бриться налысо, например, — это не позитив. Возможно, кому-то что-то подарить… Придумал! Отправлю родителей в путешествие, куда они захотят, — приводит слова Окишора «Спорт-экспресс».

Виктор Окишор дебютировал за первую команду «Динамо» в этом сезоне. Всего молодой футболист провёл семь матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. После 19 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с махачкалинским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.

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