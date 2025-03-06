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Мостовой: по матчу с «ПСЖ» «Ливерпуль» не может быть главным фаворитом на победу в ЛЧ

Мостовой: по матчу с «ПСЖ» «Ливерпуль» не может быть главным фаворитом на победу в ЛЧ
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России по футболу Александр Мостовой высказался по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» (1:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

«Результат матча не удивил. Но всё же я ждал, что «ПСЖ» не проиграет «Ливерпулю». Однако если ты не реализовываешь кучу моментов, тебя наказывают. Такие поражения очень обидные.

Мне непонятен офсайд Хвичи — очень спорно. У одного размер ноги 40, у другого — 45 — вот и офсайд. Надо менять это правило. Если судить по вчерашней игре, «Ливерпуль» не может быть главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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