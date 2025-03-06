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Юра Мовсисян: надеюсь, что сборная России сыграет с Арменией и США

Юра Мовсисян: надеюсь, что сборная России сыграет с Арменией и США
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Экс-нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян высказался о перспективах сборной России. Он выразил надежду, что российская команда сможет сыграть в обозримом будущем с Арменией и США.

«Может ли сборная России сыграть с Арменией? Я очень надеюсь на это. А ещё я надеюсь, что Россия сможет играть и с США (улыбается). Нам нужно убрать политику из спорта. Всё, что говорят политики, не должно задевать спорт. Россия и США могут играть в товарищеских матчах, Армения и США могут. Спортсмены просто делают свою работу. Я надеюсь, что это произойдёт», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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