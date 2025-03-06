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Криштиану Роналду поздравил «Реал» Мадрид со 123-летием

Криштиану Роналду поздравил «Реал» Мадрид со 123-летием
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил испанский «Реал» Мадрид со 123-летием. 40-летний Роналду выступал за «Реал» в период с 2009 по 2018 год.

«123 года «Реалу» Мадрид! Поздравляю всю мадридскую семью! Вперёд Мадрид!» — написал Роналду в социальной сети Х (ранее Twitter).

В составе «Реала» Криштиану Роналду стал двукратным чемпионом Испании (2011/2012, 2016/2017), четырёхкратным победителем Лиги чемпионов (2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), дважды выигрывал Кубок Испании (2010/2011, 2013/2014), Суперкубок страны (2012, 2017) и Суперкубок УЕФА (2014, 2017).

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