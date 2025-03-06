Костантин Тюкавин успешно перенёс операцию на колене

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин перенёс операцию на колене. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Фото: ФК «Динамо» Москва

«Нападающий «Динамо» получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в игре с «Ростовом». Впереди у Кости около шести месяцев восстановления. Желаем Тюке успешной реабилитации и ждём на поле. Мы с тобой», — написано в сообщении «Динамо».

22-летний Константин Тюкавин был заменён на 22-й минуте матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1). В этом сезоне чемпионата России нападающий провёл 19 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.