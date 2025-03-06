Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой заявил, что «Зенит» недоволен ничьей с ЦСКА в 19-м туре РПЛ

Андрей Мостовой заявил, что «Зенит» недоволен ничьей с ЦСКА в 19-м туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвёл итоги матча с московским ПФК ЦСКА. В прошлую субботу, 1 марта, команды сыграли в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась с ничейным счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Ощущения средние: мы играли дома, перед нами стояла задача победить. Мы и так закончили отрезок перед зимней паузой неудачно. В итоге у нас три домашних матча подряд, два поражения и одна ничья — неутешительный результат. Настроение после матча было, мягко говоря, не очень хорошим. Нужно исправлять эту ситуацию, и я надеюсь, что в матче с «Факелом» мы сможем это сделать», — приводит слова Мостового официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, «Зенит» идёт на первом месте в турнирной таблице РПЛ при равенстве очков с «Краснодаром» и «Спартаком». ПФК ЦСКА — на шестой строчке.

Материалы по теме
Чистка «Зенита» и топ-продажа «Барсы». Самые интересные переходы после закрытия окна
Чистка «Зенита» и топ-продажа «Барсы». Самые интересные переходы после закрытия окна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android