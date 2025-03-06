Андрей Мостовой заявил, что «Зенит» недоволен ничьей с ЦСКА в 19-м туре РПЛ

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвёл итоги матча с московским ПФК ЦСКА. В прошлую субботу, 1 марта, команды сыграли в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась с ничейным счётом 0:0.

«Ощущения средние: мы играли дома, перед нами стояла задача победить. Мы и так закончили отрезок перед зимней паузой неудачно. В итоге у нас три домашних матча подряд, два поражения и одна ничья — неутешительный результат. Настроение после матча было, мягко говоря, не очень хорошим. Нужно исправлять эту ситуацию, и я надеюсь, что в матче с «Факелом» мы сможем это сделать», — приводит слова Мостового официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, «Зенит» идёт на первом месте в турнирной таблице РПЛ при равенстве очков с «Краснодаром» и «Спартаком». ПФК ЦСКА — на шестой строчке.