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Мовсисян — о поражении армянского «Ноа» от «Челси»: даже 0:8 — не конец света

Мовсисян — о поражении армянского «Ноа» от «Челси»: даже 0:8 — не конец света
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Экс-футболист сборной Армении Юра Мовсисян высказался о встрече армянского клуба «Ноа» с лондонским «Челси» на общем этапе Лиги конференций. Матч проходил в ноябре 2024 года и завершился победой английского клуба со счётом 8:0.

«Мы говорим об одной из лучших команд в Англии. Большая часть игроков «Ноа» впервые играет на таком уровне. Даже 0:8 в данном случае — не конец света. В первую очередь это возможность. А «Челси» обыгрывал и команды, которые намного сильнее «Ноа», тоже с большим счётом. В любом случае это шаг вперёд для нас, игроков и клубов. Дальше армянские команды будут становиться сильнее и сильнее. Нельзя забывать, что это был «Челси», а не условная «Болонья» или другие средние команды. 65 тысяч зрителей на этой игре, такое тоже случается впервые в жизни многих футболистов «Ноа», принимавших участие в том матче. Это нелегко, поверьте», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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