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Карпин рассказал, сколько игроков было в последнем внутреннем списке сборной России

Карпин рассказал, сколько игроков было в последнем внутреннем списке сборной России
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что во внутреннем служебном списке национальной команды было 68 игроков. 25 марта сборная России сыграет с Замбией. Игра пройдёт в Москве, точное время и место встречи будет объявлены дополнительно.

– В преддверии матча с Замбией сформирован предварительный список. Но ваш внутренний служебный список наверняка ещё больше.
– 68 футболистов, если брать последнюю версию. Он меняется, варьируется и составлен из футболистов, за которыми мы следим. Получаем по ним разнообразные данные. Кого-то добавляем, убираем. По возрасту, к примеру, — приводит слова Карпина Metaratings.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

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