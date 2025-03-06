Экс-игрок сборной Армении Мовсисян рассказал, как переживал события в Нагорном Карабахе

Бывший нападающий сборной Армении Юра Мовсисян рассказал, как переживал события в Нагорном Карабахе.

«Конечно, для всех это было очень тяжёлое время. Очень грустно. Люди умирали. Верю, что однажды все получат то, чего заслуживают. События в Карабахе — ещё один момент в истории, как и геноцид, крайне тяжёлый для всего армянского народа. Я надеюсь и молюсь, чтобы люди были в безопасности, вернулись на свои территории», — сказал Юра Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Стоит отметить, что сейчас Юра Мовсисян проживает в США — там он завершал свою футбольную карьеру.