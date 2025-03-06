«Несправедливое футбольное ограбление». Погребняк — о победе «Ливерпуля» над «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк высказался о матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Ливерпуль». Гости одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол забил Харви Эллиотт.

«Существует мнение, что «ПСЖ» в сегодняшнем составе — лучший «ПСЖ» за всю историю. «Ливерпулю» было непросто, тем более парижане играли дома. Но случилось несправедливое футбольное ограбление. 27 ударов против двух, а результат не в пользу «ПСЖ» — вот так бывает. Футбол непредсказуем», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.