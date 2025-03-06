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«Несправедливое футбольное ограбление». Погребняк — о победе «Ливерпуля» над «ПСЖ»

«Несправедливое футбольное ограбление». Погребняк — о победе «Ливерпуля» над «ПСЖ»
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Бывший футболист сборной России Павел Погребняк высказался о матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Ливерпуль». Гости одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол забил Харви Эллиотт.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

«Существует мнение, что «ПСЖ» в сегодняшнем составе — лучший «ПСЖ» за всю историю. «Ливерпулю» было непросто, тем более парижане играли дома. Но случилось несправедливое футбольное ограбление. 27 ударов против двух, а результат не в пользу «ПСЖ» — вот так бывает. Футбол непредсказуем», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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