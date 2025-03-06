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Погребняк: атмосфера «Энфилда» будет давить «ПСЖ». You’ll Never Walk Alone — сами знаете

Погребняк: атмосфера «Энфилда» будет давить «ПСЖ». You’ll Never Walk Alone — сами знаете
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Бывший российский нападающий Павел Погребняк высказался по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» (1:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

«ПСЖ» ещё может перевернуть ход противостояния. Увиденное в Париже вселяет оптимизм. Парижанам по силам забить гол, но в Англии уже будет другая атмосфера. Думаю, нас ждёт результативный матч. Атмосфера «Энфилда» будет давить на «ПСЖ» — на кого она не давит? You’ll Never Walk Alone — вы сами всё знаете», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игра между «Ливерпулем» и «ПСЖ» прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0. Ответный матч 1/8 финала между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 11 марта.

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