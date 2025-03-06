Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином»

Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между красно-белыми и казанским «Рубином». По словам Мора, «Рубин» будет играть вторым номером. Встреча состоится в это воскресенье, 9 марта, и пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рахимов умеет подстраиваться под соперника, преподносить сюрпризы. Я не сомневаюсь, что «Рубин» будет играть вторым номером. Они не станут садиться очень далеко в штрафную, но в среднем блоке, думаю, они будут хороши. И будут они проводить кинжальные контратаки. Ждать‑ждать, перехват и быстрая контратака», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

«Рубин» после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Спартак» — второй. У красно-белых 40 очков — столько же у «Зенита». Сине-бело-голубым красно-белые уступают лишь по дополнительным показателям. Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

Материалы по теме
Рашид Рахимов ответил, является ли «Спартак» претендентом на победу в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android