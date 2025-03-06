Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между красно-белыми и казанским «Рубином». По словам Мора, «Рубин» будет играть вторым номером. Встреча состоится в это воскресенье, 9 марта, и пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена».

«Рахимов умеет подстраиваться под соперника, преподносить сюрпризы. Я не сомневаюсь, что «Рубин» будет играть вторым номером. Они не станут садиться очень далеко в штрафную, но в среднем блоке, думаю, они будут хороши. И будут они проводить кинжальные контратаки. Ждать‑ждать, перехват и быстрая контратака», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

«Рубин» после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Спартак» — второй. У красно-белых 40 очков — столько же у «Зенита». Сине-бело-голубым красно-белые уступают лишь по дополнительным показателям. Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».