Экс-игрок «Краснодара» Юра Мовсисян: Сперцяну нужен новый вызов

Бывший футболист «Краснодара» и сборной Армении Юра Мовсисян высказался о возможном переходе действующего лидера «быков» Эдуарда Сперцяна в один из европейских клубов.

«Только сам Сперцян знает, готов ли он к переезду в топ-чемпионат. Сейчас Эдо начинает становление готовым игроком, и ему нужен новый вызов. Я знаю Галицкого, Хашига и весь «Краснодар» — там все это понимают. Они очень уважают людей. Сперцян мог уехать в Европу и раньше, но ему нужно было окрепнуть, стать лидером и капитаном «Краснодара». И я думаю, что сейчас Эдо всё это сделал. Теперь они вместе с клубом примут правильное решение, найдут лучший клуб для перехода. Сперцяну не нужно ехать в Европу, просто чтобы ехать. Эдуард — очень качественный игрок, способный перейти в очень хорошую команду. Может, не в «Ювентус», но туда, где он бы регулярно играл. Я знаю, что и игрок, и клуб сделают правильный выбор. Желаю Сперцяну лучшего, он — надежда армянского футбола, невероятно талантливый», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.