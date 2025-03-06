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Юра Мовсисян: был счастлив, что «Спартак» стал чемпионом, даже после своего ухода

Юра Мовсисян: был счастлив, что «Спартак» стал чемпионом, даже после своего ухода
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Экс-нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян высказался о чемпионстве красно-белых в сезоне-2016/2017. Армянский форвард покинул клуб перед чемпионским сезоном.

«Я, наоборот, был очень счастлив за «Спартак». Это была великолепная команда, я был рад, что она выиграла чемпионство. Всё, что случается в жизни, имеет свои причины. Мы с семьёй приняли лучшее для нас решение. Конечно, выиграть чемпионат со «Спартаком» — это мечта, но в то же время я счастлив, что они сделали это после моего ухода. Это важнее. И всё-таки это была моя команда, я был в команде почти со всем чемпионским составом «Спартака». Я действительно был счастлив. В конце концов, трофеи в моей карьере есть — я выигрывал МЛС и Кубок Швеции. В последнем, правда, не играл (смеётся)», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

37-летний экс-нападающий Юра Мовсисян выступал за «Спартак» с января 2013 года по январь 2016 года.

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