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Юра Мовсисян: раньше РПЛ была в топ-6 лучших лиг мира, но политика разрушает это

Юра Мовсисян: раньше РПЛ была в топ-6 лучших лиг мира, но политика разрушает это
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Экс-нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян высказался об уровне Российской Премьер-Лиги. По его словам, ранее чемпионат России входил в шестёрку сильнейших футбольных лиг планеты. Однако сейчас уровень РПЛ упал, на это повлияла политика.

«По моему мнению, уровень чемпионата России действительно сильно упал. В то время там играли Роберто Карлос, Кураньи, Халк… И посмотрите, какие футболисты приезжают сейчас. Тогда РФПЛ была в топ-6 лучших лиг мира, это точно. Но сейчас политика разрушает это, и видеть это грустно», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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