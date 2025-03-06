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Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Факелом»

Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Факелом»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Игра состоится в субботу, 8 марта, и пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 14:30 мск.

«100%, что будет очень тяжёлая игра — там активные болельщики, искусственное поле и боевая команда. Нужно будет показать характер, свою игру и не уступать в единоборствах. Я думаю, это будет основной показатель успешной игры. Мы специально тренируемся на искусственном поле, чтобы играть в Воронеже было не так непривычно», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров. Сине-бело-голубые набрали 40 очков. «Факел» — 15-й.

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