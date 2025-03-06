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Роман Шаронов: у «Зенита» уже на протяжении долгого времени не выстроена командная игра

Роман Шаронов: у «Зенита» уже на протяжении долгого времени не выстроена командная игра
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Российский тренер Роман Шаронов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Из трёх команд вверху турнирной таблицы у «Спартака» самая поставленная игра. У «Зенита» есть индивидуально сильные футболисты, которые решают в эпизодах. Матч с ЦСКА это продемонстрировал — командная игра не выстроена, это уже на протяжении большого количества времени. Очень интересной будет встреча «Спартак» — «Зенит». Там «Зенит» будет более структурирован, нежели в игре с ЦСКА», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (40). На втором месте находится московский «Спартак» (40), на третьем — «Краснодар» (40).

Турнирная таблица РПЛ
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