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Гендиректор «Спартака» раскрыл, есть ли в клубе «потолок зарплат»

Гендиректор «Спартака» раскрыл, есть ли в клубе «потолок зарплат»
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос, есть ли в московском клубе так называемый «потолок зарплат». Он отметил, что футболисты красно-белых поделены на несколько категорий. Для каждой из этих групп существуют свои финансовые условия и ограничения.

— У нас есть своё видение того, какую зарплату может получать футболист, относящийся к той или иной категории. Условно — звёзды, важные футболисты для команды, молодые футболисты. Для каждой категории определены финансовые параметры, которые мы считаем справедливыми и разумными. Это не значит, что контракт только этим и заканчивается — есть определённые командные и индивидуальные бонусы.

— Для футболистов высшей категории € 2,5 млн — потолок?
— Это близкая к правде информация, — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

В текущем сезоне после 19 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

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