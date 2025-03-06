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«Барселона» предлагает де Йонгу трёхлетний контракт с зарплатой в € 18-19 млн — Sport.es

«Барселона» предлагает де Йонгу трёхлетний контракт с зарплатой в € 18-19 млн — Sport.es
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«Барселона» ведёт переговоры о продлении контракта с 27-летним полузащитником Френки де Йонгом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в минувшем феврале спортивный директор сине-гранатовых Деку встретился с представителями нидерландского футболиста и передал предложение по новому трудовому соглашению. Подчёркивается, что каталонский клуб предлагает де Йонгу контракт, рассчитанный на три года, с заработной платой в € 18-19 млн в год. В «Барселоне» ожидают ответ от 27-летнего полузащитника в ближайшие недели.

При этом новый контракт игрока не предусматривает выплат, которые клуб должен футболисту в качестве отсроченной заработной платы за период пандемии 2020 года.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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