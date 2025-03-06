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«Фола нет, есть VAR». Защитник «Ливерпуля» Конате — о контакте с вингером «ПСЖ» Баркола

«Фола нет, есть VAR». Защитник «Ливерпуля» Конате — о контакте с вингером «ПСЖ» Баркола
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Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате прокомментировал эпизод с вингером «ПСЖ» Брэдли Баркола в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мерсисайдцы одержали победу со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

«Нет [фола]. Есть VAR и всё, что нужно. Для меня здесь никакого фола нет. Да, был небольшой толчок, но должен ли я был тогда получить красную карточку? Нет. Если бы я приложил гораздо больше силы, то возможно», — приводит слова Конате Le Parisien со ссылкой на Canal+.

Напомним, на 27-й минуте встречи Баркола упал на границе штрафной после контакта с Конате. Этот эпизод арбитры VAR рассматривали на предмет возможной красной карточки защитнику «Ливерпуля». Главного судью матча Давиде Массу не позвали к монитору, и, соответственно, Конате не получил никакого наказания.

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