«Фола нет, есть VAR». Защитник «Ливерпуля» Конате — о контакте с вингером «ПСЖ» Баркола

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате прокомментировал эпизод с вингером «ПСЖ» Брэдли Баркола в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мерсисайдцы одержали победу со счётом 1:0.

«Нет [фола]. Есть VAR и всё, что нужно. Для меня здесь никакого фола нет. Да, был небольшой толчок, но должен ли я был тогда получить красную карточку? Нет. Если бы я приложил гораздо больше силы, то возможно», — приводит слова Конате Le Parisien со ссылкой на Canal+.

Напомним, на 27-й минуте встречи Баркола упал на границе штрафной после контакта с Конате. Этот эпизод арбитры VAR рассматривали на предмет возможной красной карточки защитнику «Ливерпуля». Главного судью матча Давиде Массу не позвали к монитору, и, соответственно, Конате не получил никакого наказания.