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Юра Мовсисян: желаю Тикнизяну следовать мечте — в «Севилье» считают, что он готов

Юра Мовсисян: желаю Тикнизяну следовать мечте — в «Севилье» считают, что он готов
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Бывший нападающий сборной Армении и «Спартака» Юра Мовсисян поделился мнением об интересе «Севильи» к соотечественнику и защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Никто не может сказать, готов ли Тикнизян к той же «Севилье» или нет. Но если есть интерес, значит, в Испании считают, что да. Наир — очень хороший игрок, важный для своего клуба и сборной. Я лишь могу пожелать ему делать то, чего он сам хочет. Следовать мечте. Я всегда на стороне футболистов», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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