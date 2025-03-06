Отец Тюкавина рассказал о состоянии форварда «Динамо» после операции в Германии

Александр Тюкавин, отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, поделился информацией о самочувствии сына после операции на крестообразной связке колена.

«Он сказал, что перезвонит чуть позже, но написал, что проснулся, что всё отлично, всё хорошо, настроение бодрое, довольное. Меня так отпустило немного, операцию сделали, всё успешно. Я ему сказал, что все болельщики и все, кто переживает, вместе с тобой делают операцию и восстанавливаются. Он чувствует эту поддержку. Поэтому период восстановления должен пройти хорошо с такой поддержкой», — цитирует Александра Тюкавина ТАСС.

Константин Тюкавин получил травму колена в первом официальном матче за «Динамо» в 2025 году. Форвард был заменён на 22-й минуте игры 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Ранее пресс-служба «Динамо» сообщала, что Тюкавин пропустит из-за травмы около полугода. Операция на крестообразной связке колена была проведена в Германии в городе Мюнхен.