«Ман Сити» готов заплатить £ 50 млн за потенциальную замену для Грилиша — TBR Football

«Манчестер Сити» проявляет интерес к 23-летнему левому вингеру «Астон Виллы» Джейкобу Рэмси. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, «горожане» очень впечатлены прогрессом английского футболиста и видят в нём замену для 29-летнего Джека Грилиша, который может вернуться в бирмингемский клуб. Подчёркивается, что «Астон Вилла» оценивает стоимость Рэмси в более чем £ 50 млн (€ 59,5 млн).

В нынешнем сезоне Рэмси принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

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