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Стало известно, когда форвард «Динамо» Константин Тюкавин вернётся в Россию после операции

Стало известно, когда форвард «Динамо» Константин Тюкавин вернётся в Россию после операции
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Александр Тюкавин, отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, когда футболист вернётся в Россию после операции на крестообразной связке колена, которая была проведена в Германии.

«Ориентировочно 10-11 марта Костя должен вернуться в Россию. Два-три дня он будет ещё под наблюдением. Более детально скажет попозже, написал, что всё отлично прошло. Все ему тоже пишут, мне — тоже, так что теперь ждём возвращения в строй, восстановления», — приводит слова Александра Тюкавина ТАСС.

Константин Тюкавин получил травму крестообразных связок колена в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1). По информации пресс-службы бело-голубых, срок восстановления форварда составит шесть месяцев.

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