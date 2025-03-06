Шаронов: потеря Сперцяна может сыграть ключевую роль в борьбе «Краснодара» за чемпионство

Экс-футболист «Рубина» Роман Шаронов предположил, как травма полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна может повлиять на борьбу за первое место в Российской Премьер-Лиге.

«Краснодар» не усилился, однако с «Крыльями» он достаточно неплохо играл в плане позиционной атаки. Но это нестабильно — например, я не увидел это во всех матчах. Плюс потеря Сперцяна может сыграть ключевую роль в борьбе за чемпионство», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил повреждение в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) и был заменён на 71-й минуте. После 19 туров «Краснодар» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице. Столько же очков на счету «Зенита» и «Спартака», которые опережают «горожан» по дополнительным показателям.