Дуглас Сантос не вошёл в заявку сборной Бразилии на мартовские матчи отбора к ЧМ-2026

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос не попал в окончательную заявку сборной Бразилии на мартовские матчи квалификационного турнира к чемпионату мира — 2026 с Аргентиной и Колумбией.

Также в заявку бразильской национальной команды не был включён нападающий санкт-петербургского клуба Луис Энрике.

Ранее юрист Sila lawyers Михаил Прокопец сообщил, что если Сантос, обладающий российским гражданством, сыграет один матч за сборную Бразилии на официальном турнире, то он вновь будет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге и не сможет выступать за сборную России.

3 марта сборная России объявила расширенный состав на мартовский учебно-тренировочный сбор, в который также попал Сантос.

Материалы по теме Габулов: с точки зрения футбольного развития Дугласу Сантосу выгоднее играть за Бразилию

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: