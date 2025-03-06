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Неймар вызван в сборную Бразилии впервые с октября 2023 года

Неймар вызван в сборную Бразилии впервые с октября 2023 года
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Сборная Бразилии объявила состав на мартовские матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года. 33-летний форвард Неймар получил вызов в основную команду «селесао». Экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» не выступал за сборную в течение полутора лет.

Последняя игра Неймара в составе сборной Бразилии датирована 18 октября 2023 года. Тогда пятикратные чемпионы мира уступили сборной Уругвая (0:2) в квалификации к ЧМ-2026, а Неймар провёл на поле один тайм. Всего на счету Неймара 128 встреч за сборную, в которых он забил 79 голов и 59 раз ассистировал партнёрам.

В марте 2025 года сборная Бразилии проведёт два матча: 21 марта подопечные Доривала Жуниора примут на своём поле сборную Колумбии, а 25 марта сыграют на выезде со сборной Аргентины. Неймар перешёл в «Сантос» из «Аль-Хиляля» 31 января текущего года и в семи встречах за клуб забил три гола и записал на свой счёт три голевые передачи.

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