В «Зените» подтвердили проведение товарищеского матча с БАТЭ в паузу на сборные

В «Зените» подтвердили информацию о проведении товарищеской игры с белорусским БАТЭ в нынешнем марте, во время паузы на матчи сборных.

«В информацию о товарищеской игре «Зенита» и БАТЭ в марте в Санкт-Петербурге можно верить», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее о проведении товарищеской встречи между «Зенитом» и БАТЭ сообщил телеграм-канал «Ухо».

Напомним, 13 февраля Российский футбольный союз (РФС) объявил, что в марте сборная России сыграет с Замбией.

После 19 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 40 очков и занимают первое место.

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