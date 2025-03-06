Шаронов: в матче с «Ливерпулем» «ПСЖ» ярко продемонстрировал, куда движется футбол

Экс-защитник «Рубина» Роман Шаронов поделился впечатлениями от первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Ливерпулем».

«Футбол тем и хорош, что там нет сценария. Про справедливость в матче «ПСЖ» — «Ливерпуль» можно всё что угодно говорить. «ПСЖ» показал лучшую игру за последнее время, что я видел. Мне понравились идеи Энрике — только три футболиста играли на своих позициях. Но структура не ломалась, команда доминировала. К сожалению для «ПСЖ», результат такой, какой он есть, однако я получил удовольствие от футбола. «ПСЖ» ярко продемонстрировал, куда идёт футбол.

Перед ответной игрой для «ПСЖ» ничего не потеряно. Если они будут действовать таким же образом, есть большие шансы пройти. Единственное — они играют на знаменитом стадионе, «Энфилде». Наверное, такой доминации не будет», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.