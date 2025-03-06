Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Мовсисян высказался о борьбе в РПЛ своих бывших клубов

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян поделился мнением о борьбе своих бывших клубов за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Спартак» выступает потрясающе. Я был большим поклонником футболиста Деяна Станковича. Очень счастлив, что сейчас «Спартак» возвращается туда, где должен быть. Так получилось, что «Краснодар» и «Спартак» борются за чемпионство друг с другом. У меня очень смешанные чувства на этот счёт, но видеть это — невероятно», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» и «Краснодар» набрали по 40 очков.

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