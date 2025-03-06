«Копенгаген» — «Челси»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 6 марта, в первом матче 1/8 финала Лиги конференций встретятся датский «Копенгаген» и английский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Встречу обслужит болгарская бригада арбитров, которую возглавит Георги Кабаков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, «Челси» вышел в 1/8 финала напрямую после общего этапа Лиги конференций. «Копенгаген» принимал участие в стыковых встречах, в которых обыграл немецкий «Хайденхайм». Ответный матч между командами пройдёт 13 марта в Лондоне.