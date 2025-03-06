Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025 начнется в 20:45

«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 марта, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся испанский «Реал Сосьедад» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды сыграют на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Начало игры — в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.

«Манчестер Юнайтед» прошёл напрямую в 1/8 финала турнира, заняв третье место по итогам общего этапа. «Реал Сосьедад» в стыковых матчах обыграл «Мидтьюлланн».

Календарь Лиги Европы
Сетка плей-офф Лиги Европы
Материалы по теме
Захарян, пропустивший матчи с «Реалом» и «Барселоной», не сыграет и с «Манчестер Юнайтед»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android