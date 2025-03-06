Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-нападающий «Спартака» Юра Мовсисян: «Ростову» будет тяжело без Карпина

Экс-нападающий «Спартака» Юра Мовсисян: «Ростову» будет тяжело без Карпина
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян вспомнил о работе с экс-тренером красно-белых Валерием Карпиным, а также поделился мнением о его уходе из «Ростова».

«Карпин очень сильно влиял на ментальность футболистов. Было очень здорово работать с Карпиным, он по-разному общался с каждым, подбирал подход. Пришёл я, новый человек, и он коммуницировал со мной по-особенному. Я бы назвал Карпина ментальным менеджером. На кого-то плохо влияет строгое и жёсткое общение, с кем-то — наоборот, и он это понимал и учитывал. Было необычно это видеть, но это говорит о большой квалификации Карпина как тренера.

Конечно, «Ростову» будет тяжело после ухода Карпина. У всех команд, откуда уходил Карпин, возникали трудности. Валерий Георгиевич — человек, уважающий людей. Каждый наслаждался работой с ним», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Надеюсь, Россия ещё сыграет с США». Редкий разговор с Юрой Мовсисяном
Эксклюзив
«Надеюсь, Россия ещё сыграет с США». Редкий разговор с Юрой Мовсисяном

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android