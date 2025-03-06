Экс-нападающий «Спартака» Юра Мовсисян: «Ростову» будет тяжело без Карпина

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян вспомнил о работе с экс-тренером красно-белых Валерием Карпиным, а также поделился мнением о его уходе из «Ростова».

«Карпин очень сильно влиял на ментальность футболистов. Было очень здорово работать с Карпиным, он по-разному общался с каждым, подбирал подход. Пришёл я, новый человек, и он коммуницировал со мной по-особенному. Я бы назвал Карпина ментальным менеджером. На кого-то плохо влияет строгое и жёсткое общение, с кем-то — наоборот, и он это понимал и учитывал. Было необычно это видеть, но это говорит о большой квалификации Карпина как тренера.

Конечно, «Ростову» будет тяжело после ухода Карпина. У всех команд, откуда уходил Карпин, возникали трудности. Валерий Георгиевич — человек, уважающий людей. Каждый наслаждался работой с ним», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Как появился «Спартак»: