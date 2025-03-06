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Голкипер «Химок» Кокарев высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Голкипер «Химок» Кокарев высказался о предстоящем матче с ЦСКА
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Вратарь подмосковных «Химок» Никита Кокарев поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Между встречами есть подготовительный цикл, во время которого мы должны хорошо подготовиться и сыграть с армейцами. Удалось немного посмотреть матч «Зенит» — ЦСКА. Команды показали хороший футбол в первом тайме», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Встреча между ЦСКА и «Химками» пройдёт в Москве на стадионе армейцев. Игра назначена на субботу, 8 марта. В турнирной таблице РПЛ «Химки» занимают 12-е место с 19 очками. ЦСКА с 32 очками в 19 матчах располагается на шестой строчке.

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