Голкипер «Химок» Кокарев высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Вратарь подмосковных «Химок» Никита Кокарев поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Между встречами есть подготовительный цикл, во время которого мы должны хорошо подготовиться и сыграть с армейцами. Удалось немного посмотреть матч «Зенит» — ЦСКА. Команды показали хороший футбол в первом тайме», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Встреча между ЦСКА и «Химками» пройдёт в Москве на стадионе армейцев. Игра назначена на субботу, 8 марта. В турнирной таблице РПЛ «Химки» занимают 12-е место с 19 очками. ЦСКА с 32 очками в 19 матчах располагается на шестой строчке.