В «Спартаке» рассказали о критериях при выборе нового спортивного директора

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев объяснил, почему московский клуб выбрал испанского специалиста Фрэнсиса Кахигао на должность нового спортивного директора.

«Наш выбор системный, были критерии, чрезвычайно важные для клуба. Паспорт кандидата не был таким критерием. Вопрос не в паспорте, а в том, каким опытом человек обладает и какую ценность может принести. Важно привести сотрудника, который будет сконцентрирован не только на трансферах основной команды, но и продолжит ту работу, которую начинали с Томашем Амаралом — по совершенствованию всей системы спортивного блока. С тем, чтобы в дальнейшем остался по итогам не просто набор футболистов, а осталась система работы, когда можно продолжать работать и без этого спортивного директора. Это касается и скаутской работы — базы данных, критерии анализа футболистов, создание собственной IT-системы, которая будет собирать данные.

То, о чём говорил Франсис — подготовка молодых футболистов. Чтобы привести молодую восходящую звезду, нужно иметь в клубе соответствующие условия для его адаптации, индивидуальных тренировок, интеграции в основную команду. Это то, что должен иметь большой клуб, мы сейчас в этом плане в стадии развития. Рассчитываем на то, что свой опыт в больших клубах в этом плане Кахигао привнесёт. Из тех кандидатов, с которыми мы вели переговоры и которые готовы ехать в «Спартак», Фрэнсис был самым активным», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

55-летний специалист был назначен на должность спортивного директора красно-белых в минувшем январе. До этого Кахигао руководил отделом международных отношений и скаутинга в «Галатасарае». В течение своей карьеры испанский специалист также работал в качестве главного скаута в лондонском «Арсенале». До назначения Кахигао спортивным директором «Спартака» был Томаш Амарал, занимавший эту должность с января по ноябрь 2024 года.

Как появился «Спартак»: