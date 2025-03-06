Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» рассказали о критериях при выборе нового спортивного директора

В «Спартаке» рассказали о критериях при выборе нового спортивного директора
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев объяснил, почему московский клуб выбрал испанского специалиста Фрэнсиса Кахигао на должность нового спортивного директора.

«Наш выбор системный, были критерии, чрезвычайно важные для клуба. Паспорт кандидата не был таким критерием. Вопрос не в паспорте, а в том, каким опытом человек обладает и какую ценность может принести. Важно привести сотрудника, который будет сконцентрирован не только на трансферах основной команды, но и продолжит ту работу, которую начинали с Томашем Амаралом — по совершенствованию всей системы спортивного блока. С тем, чтобы в дальнейшем остался по итогам не просто набор футболистов, а осталась система работы, когда можно продолжать работать и без этого спортивного директора. Это касается и скаутской работы — базы данных, критерии анализа футболистов, создание собственной IT-системы, которая будет собирать данные.

То, о чём говорил Франсис — подготовка молодых футболистов. Чтобы привести молодую восходящую звезду, нужно иметь в клубе соответствующие условия для его адаптации, индивидуальных тренировок, интеграции в основную команду. Это то, что должен иметь большой клуб, мы сейчас в этом плане в стадии развития. Рассчитываем на то, что свой опыт в больших клубах в этом плане Кахигао привнесёт. Из тех кандидатов, с которыми мы вели переговоры и которые готовы ехать в «Спартак», Фрэнсис был самым активным», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

55-летний специалист был назначен на должность спортивного директора красно-белых в минувшем январе. До этого Кахигао руководил отделом международных отношений и скаутинга в «Галатасарае». В течение своей карьеры испанский специалист также работал в качестве главного скаута в лондонском «Арсенале». До назначения Кахигао спортивным директором «Спартака» был Томаш Амарал, занимавший эту должность с января по ноябрь 2024 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Мовсисян высказался о борьбе в РПЛ своих бывших клубов

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android