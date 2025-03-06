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Полузащитник «ПСЖ» Витинья: мы покажем свой характер и победим на «Энфилде»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья: мы покажем свой характер и победим на «Энфилде»
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Полузащитник «ПСЖ» Витинья после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА заявил, что в ответной встрече на домашнем стадионе мерсисайдцев клуб из Парижа одержит победу.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

«Мы ещё покажем, какая мы команда. Мы покажем свой характер и победим на «Энфилде». Мы заслужили победу в прошедшем матче. У нас было много возможностей, но мы не смогли забить», — приводит слова Витиньи L'Equipe.

Напомним, первая игра между «Ливерпулем» и «ПСЖ» прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0. Ответная встреча между командами состоится во вторник, 11 марта, в Ливерпуле. Начало матча запланировано на 23:00 мск.

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