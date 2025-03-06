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Будё-Глимт — Олимпиакос: онлайн-трансляция матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025 начнется в 23:00

«Будё-Глимт» — «Олимпиакос»: текстовая онлайн-трансляция игры Лиги Европы начнётся в 23:00
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Сегодня, 6 марта, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся норвежский «Будё-Глимт» и греческий «Олимпиакос». Команды сыграют на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия). Матч обслужит украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным. Начало игры — в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в составе «Будё-Глимт» выступает российский голкипер Никита Хайкин. «Олимпиакос» квалифицировался в 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира по итогам общего этапа, заняв в турнирной таблице седьмое место с 15 очками в восьми матчах. «Будё-Глимт» в таблице общего этапа Лиги Европы финишировал на девятой строчке, а в 1/8 финала попал благодаря победе над «Твенте» по сумме двух матчей (1:2 и 5:2 доп. вр.) в рамках раунда плей-офф.

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