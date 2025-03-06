«Зенит» объявил дату и время проведения товарищеского матча с БАТЭ

«Зенит» в своём телеграм-канале сообщил о проведении матча Winline Суперсерии с белорусским БАТЭ, который состоится 22 марта. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

БАТЭ является самым титулованным клубом Беларуси. Жёлто-синие взяли пять чемпионских титулов, пять Кубков и восемь Суперкубков страны.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 40 очков и на текущий момент занимают первое место. В 20-м туре чемпионата России санкт-петербургский клуб встретится с «Факелом». Игра состоится 8 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск.

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