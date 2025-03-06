Юра Мовсисян: Якин так и не объяснил причин перевода Озбилиза в «Спартак-2»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян заявил, что не понял решения экс-тренера красно-белых Мурата Якина отстранить бывшего вингера московского клуба Араса Озбилиза от основной команды.

«Для меня важно разделять политику и футбол, быть профессионалом. Когда Якин только приходил в «Спартак», всё было отлично, просто великолепно. Но определённые негативные вещи, к сожалению, действительно стали происходить. Это плохо, но, знаете, в то же время это большой опыт, который многому научил.

Не знаю, так ли это на самом деле. Но Арас (Озбилиз. — Прим. «Чемпионата») был отправлен Якином во вторую команду 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян. Конечно, мне это не понравилось, и я прямо показывал своё разочарование. Без понятия, в чём была причина такого решения, однако Арас — мой друг. Конечно, это повлияло на меня. Возможно, это отстранение было связано с другими вещами, но я очень прямой человек, поэтому говорил с Якином об этом. Хотел понять, в чём дело. На самом деле я не думаю, что большую роль в этом сыграла политика. Наверняка Якин был не очень доволен своим временем в России.

Якин так и не объяснил это решение. Арас — мой брат, для меня было важно что-то сказать. Это нормально. Версии могут различаться, однако это не могло случиться просто так. Есть причина. И это, конечно, очень повлияло на меня. Честно, не помню нашего диалога с Якином после этого. Но если мне что-то не нравилось, я всегда говорил об этом, не держал в себе. Такова моя личность», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Якин тренировал «Спартак» с 2014 по 2015 год.

Как появился «Спартак»: