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ФИФА рассматривает вариант с расширением ЧМ-2030 с 48 до 64 команд — The Athletic

ФИФА рассматривает вариант с расширением ЧМ-2030 с 48 до 64 команд — The Athletic
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Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает возможность расширения чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 команд в честь 100-летия турнира. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, подобную идею предложил делегат из Уругвая — страны, где в 1930 году прошёл первый чемпионат мира по футболу.

Подчёркивается, что президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что данная инициатива требует анализа. Однако высока вероятность, что другие члены совета организации отклонят подобную идею.

В 2026 году в Северной Америке пройдёт чемпионат мира, число участников которого было увеличено до 48 национальных команд.

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